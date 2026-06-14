Komandant najviše operativne komandne jedinice Irana ''Hatam al Anbije'', general-major Ali Abdolahi izjavio je danas da oružane snage te zemlje "drže prst na obaraču", i upozorio je da će Iran na svaki zlonameran čin uzvratiti razornim udarom "u srce neprijatelja".

- Naše borbene, odbrambene, raketne, pomorske, bespilotne i protivvazdušne sposobnosti su jače nego ikad i unapređene su po naređenju vrhovnog komandanta i vođe Islamske revolucije ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija - rekao je Abdolahi u poruci iranskoj naciji, prenosi televizija Pres.

On je kazao da "sveti cilj" oslobađanja okupiranog El Kudsa, odnosno Jerusalima, i osvete smrti vođe Islamske revolucije, ajatolaha Alija Hamneija, nikada neće biti zaboravljen.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije danas da je sporazum između SAD i Irana o okončanju sukoba i dalje na putu da bude potpisan, i da je njegovo potpisivanje odloženo zbog izraelskog napada na Bejrut.

Da je potpisivanje memoranduma između Irana i SAD moguće potvrdili su i iranski zvaničnici, koji nisu naveli kada bi njegovo potpisivanje moglo da se dogodi.

(Tanjug)