Narcisi su među najpopularnijim prolećnim cvećem u vrtovima širom Evrope. Cvetaju od februara do kraja aprila, dok je njihov vrhunac najčešće u martu i aprilu. Prema Britanskom Kraljevskom hortikulturnom društvu (RHS), spadaju u najpouzdanije lukovičaste biljke, jer se iz godine u godinu vraćaju uz minimalnu negu.

Kako se period cvetanja bliži kraju, stručnjaci savetuju baštovanima da preduzmu jedan važan korak kako bi obezbedili bogato cvetanje i naredne godine.

Reč je o uklanjanju uvelih cvetova, poznatom kao „deadheading“.

Zašto je važno uklanjati uvele cvetove

Prema preporukama RHS-a, uklanjanje uvelih cvetova pomaže biljci da energiju, umesto na stvaranje semena, usmeri nazad u lukovicu. Upravo to je ključno za snažan rast i obilno cvetanje u sledećoj sezoni.

Ovaj postupak ima i estetsku prednost, jer vrt duže ostaje uredan i lep. Sam proces je vrlo jednostavan – dovoljno je prstima (palcem i kažiprstom) uštinuti uveli cvet i pažljivo ga ukloniti.

Cvetove treba uklanjati čim počnu da venu ili gube boju. Kada postanu smeđi, to je jasan znak da ih je vreme ukloniti. Preskakanje ovog koraka može dovesti do slabijeg cvetanja naredne godine.

Šta raditi sa listovima

Nakon cvetanja, listovi ostaju i nastavljaju da hrane biljku. Iako neki baštovani imaju naviku da ih vezuju u čvor ili povezuju kanapom, stručnjaci upozoravaju da to nije dobra praksa, jer se time smanjuje fotosinteza.

Umesto toga, preporučuje se da se narcisi sade u blizini žbunja ili drugih biljaka koje mogu prikriti njihovo postepeno venuće, dok lukovica u zemlji prikuplja energiju za naredno proleće.

Takođe, važno je ne uklanjati cvetove prerano. Ako niste sigurni, najbolje je sačekati još nedelju ili dve i proceniti stanje biljke.

Važi i za druge biljke

Isti princip važi i za druge prolećne vrste. Uklanjanje uvelih cvetova preporučuje se i kod lala, kao i kod sezonskih cvetnica poput dan-noć, jagorčevine i ljubičice.