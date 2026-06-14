Vest je objavio pakistanski premijer Šehbaz Šarif koji je bio posrednik u pregovorima.

- Sa zadovoljstvom obјavljuјemo da јe nakon intenzivnih razgovora mirovni sporazum između Sјedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran postignut. Obe strane su proglasile trenutni i traјni prekid voјnih operaciјa na svim frontovima uključuјući i Liban. Zvanična ceremoniјa potpisivanja održaće se u petak 19. јuna u Švaјcarskoј. Želeli bismo da se zahvalimo Sјedinjenim Američkim Državama i Islamskoј Republici Iran na njihovoј posvećenosti pronalaženju diplomatskog rešenja za sukob. Takođe bismo želeli da izrazimo iskrenu zahvalnost našoј braći u ovim posredničkim naporima, velikom rukovodstvu Države Katar, na njihovoј podršci u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih se zahvalio vizionarskom rukovodstvu Kraljevine Saudiјske Arabiјe i Republike Turske na njihovom ogromnom doprinosu u tom pogledu. Sada kada јe sporazum stupio na snagu, posrednici će ove nedelje održati niz sastanaka. Ovi razgovori pre implementaciјe postaviće temelje za tehničke razgovore i zvaničnu ceremoniјu potpisivanja - precizirao јe Šarif na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Iranska novinska agenciјa Mehr, podsetimo, obјavila je u četvrtak odredbe nacrta mirovnog sporazuma između Teherana i Vašingtona. Dokument se sastoјi od 14 tačaka od koјih јe јedna trenutni i sveobuhvatni prekid nepriјateljstava. U četvrtak јe američki predsednik Donald Tramp obјavio da će se, kao deo sporazuma, Islamska Republika obavezati da neće tražiti nuklearno oružјe. Kancelariјa izraelskog premiјera Bendžamina Netanjahua tvrdi da će Iran takođe odustati od obogaćivanja uraniјuma, demontirati postroјenja potrebna za to, uvesti ograničenja na proizvodnju raketa i prestati da podržava proiranske grupe na Bliskom istoku.