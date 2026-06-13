Nova mera je primetno stroža od prethodnih. Nedavno je lanac KirišiAvtoServis, koji posluje u Rafineriji nafte Kiriši i ima nekoliko desetina benzinskih pumpi u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj i Novgorodskoj oblasti, postavio ograničenje od 50 litara po računu. Neke benzinske pumpe Rosnjefta u gradu takođe su smanjile prodaju goriva, iako je njihovo ograničenje i dalje veće - oko 95 litara.

Učesnici na tržištu pripisuju poremećaje logističkim problemima i nestašici goriva, posebno benzina AI-95. Situacija se pogoršala nakon napada dronova na rafinerije nafte: početkom maja, Kinef je obustavio rad u Kirišiju, gde su oštećene tri od četiri glavne jedinice za rafiniranje nafte.

Rafinerija Kinef, deo Surgutnjeftegaza, smatra se najvećom rafinerijom nafte u evropskom delu Rusije i drugom po veličini u zemlji posle Omske rafinerije. U 2025. godini preradila je približno 18 miliona tona nafte - približno 7% ukupnog kapaciteta rafinerije zemlje - tako da je zatvaranje njenih postrojenja imalo značajan uticaj na snabdevanje severozapada.

Sankt Peterburg nije jedino mesto na mapi nestašice. Poslednjih nedelja, ograničenja prodaje benzina su uvedena u Moskvi i Moskovskoj oblasti, Novoj Moskvi, kao i na Krimu i u Sevastopolju, gde se gorivo na nekim mestima prodavalo sa kuponima. Ukupno, ograničenja su pogodila oko dvadesetak regiona širom zemlje.

Nestašica je podigla cene. Rosstat je zabeležio da je prosečna cena litra benzina u zemlji porasla za više od 60 kopejki u prvoj nedelji juna, dok je benzin AI-95 porastao na preko 70 rubalja. Da bi održala dostupnost goriva na domaćem tržištu, vlada je produžila zabranu izvoza benzina na proleće, koja je na snazi do kraja jula.

Još uvek nema informacija o tome kada će se benzinske stanice vratiti svojim normalnim obimima prodaje. Učesnici na tržištu procenjuju da ograničenja u Sankt Peterburgu rizikuju da ostanu do kraja leta.

(Bv02.info)