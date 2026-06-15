Cena nafte sada iznosi 83,88 dolara po barelu, prenosi Skaj njuz.

Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju rata u Iranu i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Referentne vrednosti u Tokiju i Seulu su porasle za više od 5 odsto rano tokom dana.

Fjučers za S&P 500 je porastao za 1 odsto, a industrijski prosek Dau Džons je porastao za 0,8 odsto.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je, nakon postizanja dogovora, da je odobrio slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država.

Prethodno je premijer Pakistana Šehbaz Šarif saopštio da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum i da su obe strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, a da se potipisivanje očekuje 19. juna u ženevi.



