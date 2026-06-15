Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da smatra da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu veoma težak čovek.

"On je veoma težak čovek i da budem iskren sa vama, trebalo bi da nam bude veoma zahvalan što smo to uradili. Jer da Iran ima nuklearno oružje, Izrael ne bi postojao ni dva sata", rekao je Tramp u intervjuu za Njujork tajms, komentarišući postizanje sporazuma o okončanju rata sa Iranom.

Dodao je da je Netanjahu napadima na Liban gotovo doveo u pitanje postizanje konačnog sporazuma sa Iranom.

Tramp je rekao da će, ako Iran ne postigne konačni nuklearni sporazum sa SAD, ponovo pokrenuti vojne napade na Teheran ili će Sjedinjene Države učiniti "čuvarom Bliskog istoka" u zamenu za 20 odsto prihoda regiona.

Tramp je ocenio da su upravo raketni i vazdušni udari na Iran naterali Teheran da pristane na dogovor.

Govoreći o konačnom dogovoru sa Iranom, Tramp je naveo da će on ograničiti Teheran na obogaćivanje uranijuma do niskih nivoa "koji nikada ne bi mogli da budu upotrebljeni u vojne svrhe".

Na pitanje da li će ta ograničenja biti ista kao u sporazumu iz perioda administracije Baraka Obame, koji je predviđao obogaćivanje uranijuma do 3,67 odsto, Tramp nije precizirao cifru, već je poručio da će novi dogovor osigurati da "Iran može da obogaćuje uranijum isključivo u nevojne svrhe. Zauvek".