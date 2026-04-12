"Čestitam Peteru Mađaru i stranci Tisa na ubedljivoj pobedi. Važno je kada konstruktivan pristup pobedi", rekao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zelenski je naglasio da je Ukrajina uvek težila dobrosusedskim odnosima sa svima u Evropi, i da je spremna da razvija saradnju sa Mađarskom.

"Spremni smo za sastanke i zajednički konstruktivan rad u korist oba naroda, kao i zarad mira, bezbednosti i stabilnosti u Evropi", kazao je Zelenski.

Na osnovu 87,82 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 54 mesta.