Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će od sutra početi sa sprovođenjem blokade "svog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka" u Ormuskom moreuzu.

CENTCOM je u objavi na platformi X naveo da će blokada Ormuskog moreuza, kada je reč o pomorskom saobraćaju koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka, početi u 10.00 sati po istočnoameričkom vremenu, odnosno od 16.00 sati po srednjeevropskom vremenu.

U saopštenju se navodi da se blokada Ormuskog moreuza sprovodi u skladu sa naređenjem američkog predsednika Donalda Trampa.

-Blokada će se nepristrasno sprovoditi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zalivu, navodi CENTCOM.

Tramp je ranije najavio da će Sjedinjene Američke Države blokirati Ormuski moreuz nakon što razgovori između američkih i iranskih pregovarača u Islamabadu nisu dali rezultate.

