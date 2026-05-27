U vrhu nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) navodno se već vode tajni razgovori o mogućoj smeni kancelara Fridriha Merca, piše nemački Bild, pozivajući se na izvore iz same stranke.

Prema informacijama ovog lista, političari iz redova CDU o mogućem uklanjanju Merca razgovaraju isključivo iza zatvorenih vrata i u strogoj tajnosti, kako detalji ne bi procureli u javnost i dodatno uzdrmali vladu u Berlinu.

Kako navodi Bild, glavni razlog za rast nezadovoljstva unutar stranke jesu ozbiljni problemi kancelara u sprovođenju reformi, kao i katastrofalni rezultati u anketama javnog mnjenja.

Situacija je, prema pisanju nemačkih medija, toliko ozbiljna da se već otvoreno govori o dva moguća scenarija – da se Merc sam povuče ili da bude uklonjen pod pritiskom sopstvene partije.

– Postoji velika verovatnoća da će na kraju sam podići ruke i odustati – rekao je jedan od Mercovih bliskih poznanika za nemačke medije.

Posebnu paniku u vrhu CDU izazvale su najnovije ankete prema kojima kancelar ima istorijski nizak rejting podrške među građanima Nemačke.

Prema tim istraživanjima, podršku Mercu trenutno daje svega 16 odsto građana, što je jedan od najgorih rezultata za nemačkog kancelara u novijoj političkoj istoriji zemlje.

Pad popularnosti povezuje se sa ekonomskom stagnacijom, krizom unutar vladajuće koalicije i sporim donošenjem ključnih odluka koje su izazvale veliko nezadovoljstvo javnosti.

Sve to dodatno je pojačalo priče da vrh CDU već razmatra alternativna rešenja za lidersku poziciju i pokušava da pronađe osobu koja bi mogla da stabilizuje političku situaciju u zemlji.

Poslednjih meseci Nemačka se suočava sa sve većim ekonomskim i političkim pritiscima, dok rast nezadovoljstva građana dodatno komplikuje položaj aktuelne vlade.

Analitičari ocenjuju da bi eventualna smena Merca izazvala ozbiljan politički potres u Berlinu i otvorila novo poglavlje borbe za vlast unutar nemačke desnice.