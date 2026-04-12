Peter Mađar, budući premijer Mađarske, pozdravio je hiljade svojih pristalica ispred izbornog štaba Tise u srcu mađarske prestonice Budimpešte.

On je mahao mađarskom zastavom dok je odzvanjala pesma Frenka Sinatre „My Way“ pred oduševljenom - i sve većom - masom pristalica.



- Dragi sunarodnici, Mađari! Uspeli smo! Tisa i Mađarska su pobedile na ovim izborima. Ne sa malo, već sa mnogo, zapravo, sa mnogo - rekao je Mađar, dodajući da su zajedno zamenili Orbanov režim i vratili domovinu.

- Naša pobeda nije vidljiva sa meseca, već sa svakog mađarskog prozora - osvrnuo se na Orbanovu prethodnu izjavu.Nikada ranije u istoriji demokratske Mađarske nije glasalo toliko ljudi, potvrdio je Mađar rezultate, dodajući da su najverovatnije osvojili dvotrećinsku većinu u parlamentu. Zahvalio se 3 miliona ljudi koji su glasali za Tisu.

- Učinili ste čudo, Mađari! Ispisali smo istoriju! - naglasio je.

