Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći Ekspo biti spektakl kakav Srbija nikada nije imala i da će svet moći da vidi potpuno novo lice zemlje – spoj tradicije, tehnologije i budućnosti.

– Kada budete videli kako će naš Ekspo da izgleda i kako će Srbija da se predstavi, to će biti čudo – rekao je Vučić.

Predsednik je posebno govorio o robotima koje je video tokom posete Kini, navodeći da će upravo oni biti jedan od najatraktivnijih detalja srpskog predstavljanja na Ekspu.

– Zamislite robote koji su danas igrali Moravac, ili one više koji izgledaju gotovo kao ljudi. Upravo takvi roboti će u bojama naše zastave i naše trobojke dočekivati goste na Ekspu – rekao je Vučić.

Dodao je da će i drugi paviljoni imati slične robote u bojama svojih nacionalnih zastava, što će dodatno dati futuristički izgled čitavoj manifestaciji.

– Mislim da su to izuzetne i izvanredne stvari za Srbiju – istakao je predsednik.

Vučić nije krio emocije dok je govorio o planovima za Ekspo i tehnološkom napretku koji Srbija želi da pokaže svetu.

– Toliko sam radostan i toliko su me misli potpuno ophrvale da možda nisam ni dovoljno slobodan da pokažem kolika je ta radost – rekao je.

Predsednik je naglasio da su ovakvi projekti od ogromnog značaja za budućnost Srbije i da veruje da građani razumeju koliko će Ekspo promeniti međunarodnu sliku zemlje.

– To su strašno velike stvari za budućnost Srbije i verujem da ljudi to razumeju – poručio je Vučić.

Ekspo 2027 već se ocenjuje kao jedan od najvećih razvojnih projekata u istoriji Srbije, a vlast očekuje dolazak miliona posetilaca i ogromne investicije koje bi trebalo da dodatno ubrzaju razvoj zemlje.