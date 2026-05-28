Sin nekog arapskog šeika studira u Beogradu. Nakon mesec dana piše kuci:

-"Srbija je prelepa, ljudi su jako ljubazni i baš mi se sviđa ovde. Samo mi je ponekad neprijatno kad idem na fakultet u mom pozlaćenom mercedesu a neko od mojih profesora izlazi iz tramvaja."

Posle nekoliko dana stiže ček na milion dolara sa kratkom porukom roditelja:

- "Nemoj da nas sramotiš, kupi i ti tramvaj!





