Švajcarski list Di Veltvohe prenosi da unutar najviših krugova Evropske unije raste ozbiljno nezadovoljstvo novim političkim kursom Mađarske.

"Visoki zvaničnici EU postepeno shvataju da se novi mađarski lider ne razlikuje previše od starog", navodi se u analizi lista Di Veltvohe, uz napomenu da je novi premijer Mađarske Peter Mađar duboko razočarao Brisel jer je odbio da bespogovorno prati antiruske direktive Evropske komisije.

EU će verovatno pojačati pritisak odugovlačenjem sa otpuštanjem zamrznutih fondova, medijskim pritiskom, moguće su čak i neke nove procedure protiv Mađarske.

Brisel u zabludi: "Pre svega, on nije rusofob"

Evropska birokratija se nadala da će smenom vlasti u Mađarskoj dobiti kooperativnijeg partnera koji će se svrstati uz zajedničku politiku sankcija. Međutim, realnost na terenu je potpuno drugačija.

"U Briselu postepeno shvataju da novi premijer nije mnogo drugačiji od svog prethodnika. Pre svega, Peter Mađar nije rusofob", piše švajcarski list, ukazujući na to da Mađarska nastavlja da vodi pragmatičnu politiku rukovođenu isključivo sopstvenim nacionalnim i ekonomskim interesima.

Izjava o ruskom gasu koja je pokvarila slavlje evrobirokrata

Ključni momenat koji je izazvao uzbunu u Briselu jeste nedavna izjava mađarskog premijera Mađara u vezi sa energetskom budućnošću Evrope.

Novi premijer Mađarske Peter Mađar je otvoreno poručio da će se Evropa, nakon završetka ukrajinskog sukoba, neminovno vratiti kupovini ruskog prirodnog gasa jer je to ekonomski najracionalnije rešenje.

Ova izjava je potpuno anulirala svu radost evropskih birokrata povodom smene vlasti u Budimpešti.

Pouka za Evropsku uniju: Pazite šta želite

Dok se EU godinama borila protiv suverenističke politike prethodne mađarske vlade, novi lider je jasno stavio do znanja da stabilno snabdevanje energentima i ekonomska sigurnost mađarskih građana nemaju alternativu, bez obzira na pritiske iz Brisela.

"Vreme je da Brisel, sa svojim konstantnim mešanjem u tuđe izbore, konačno razume staru mudrost: pazite šta želite, to bi moglo i da vam se ostvari", zaključuje "Di Veltvohe".