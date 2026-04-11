Iranski zvaničnici su stigli u Pakistan na pažljivo praćene pregovore sa SAD u subotu. Predsednik Donald Tramp upozorio je da će obnoviti i intenzivirati američke napade ako se ne postigne mirovni sporazum, a pakistanski premijer je ovaj vikend opisao kao „odlučujući trenutak“.

Borba između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, preti da će osujetiti mirovne napore. Libanski i izraelski diplomate razgovarali su danas i sastaće se u SAD u utorak. Predsednik iranskog parlamenta je ranije rekao da su pregovori sa SAD uslovljeni prekidom vatre u Libanu.

Malo brodova koji prevoze naftu i druge kritične pošiljke putuje kroz Ormuski moreuz, uprkos prekidu vatre. Iranski kontrolni uticaj na globalno snabdevanje naftom doveo je do velikog rasta potrošačkih cena u SAD i izazvao posledice širom sveta.

Tramp kaže da je fokus sporazuma sa Iranom nuklearno oružje i da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti „automatski“.

Iranski zvaničnik: Nijedan američki brod nije prošao kroz Ormuski moreuz



Visoki vojni zvaničnik Irana negirao je da je bilo koji američki brod danas prošao kroz Ormuski moreuz, navodeći da se brod koji je pokušao da prođe vratio nakon upozorenja. Zvaničnik je za državnu televiziju rekao da se američki brod vratio nakon upozorenja da će biti napadnut u roku od 30 minuta ako pređe Ormuski moreuz, prenosi Skaj njuz. Aksios je ranije preneo da je nekoliko brodova američke mornarice prošlo danas kroz Ormuski moreuz, u potezu koji nije bio koordinisan sa Iranom.

Izvori: Američka delegacija u pregovorima pristala da odmrzne iransku imovinu

Američka delegacija u pregovorima u Islamabadu pristala je na odmrzavanje iranske imovine, ali iranska delegacija traži uveravanja po ovom pitanju, izjavio je danas izvor za iransku agenciju Tasnim.

"Kao rezultat pritiska i konsultacija, američka strana je pristala da oslobodi zamrznutu imovinu Irana i objavila je da je dovela tim u Islamabad da se konsultuje o finansijskim pitanjima, kako bi dve strane mogle da dođu do zaključka u tom pogledu", rekao je izvor.

On je naglasio da "s obzirom na istoriju prethodnih pogrešnih izjava Amerike i nepoštovanja obaveza i njihovog ponovljenog opstruiranja transfera zamrznute imovine Irana, iranska strana traži načine da se uveri u ozbiljnost Amerike u tom pogledu".

Trilateralni pregovori Irana, SAD i Pakistana počeli u Islamabadu



Trilateralni pregovori Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana počeli su u Islamabadu, javili su iranski mediji, pozivajući se na pakistanski izvor. O početku mirovnih pregovora za okončanje šestonedeljnog rata na Bliskom istoku u Islamabadu objavila je i novinarka CBS-a Dženifer Džejkobs na platformi X, pozivajući se na izvore. Kabinet pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa saopštio je ranije danas da su mirovni pregovori SAD i Irana u Islamabadu počeli. Šarif je prethodno odvojeno razgovarao sa delegacijama dve zemlje.

Iranski izvor: SAD pristale da odmrznu deo iranskih sredstava

Visoki iranski izvor izjavio je da su Sjedinjene Američke Države pristale da oslobode deo zamrznutih sredstava Irana koja se nalaze u bankama u Kataru i drugim zemljama, što Teheran vidi kao znak "ozbiljnosti" Vašingtona u pregovorima koji se vode u Islamabadu, preneo je Rojters.

Izvor, koji je želeo da ostane anoniman zbog osetljivosti teme, rekao je da je odmrzavanje sredstava "direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz", što bi moglo da bude jedno od ključnih pitanja u pregovorima. Prema drugom iranskom izvoru, reč je o oko šest milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava koja drži Katar.

Ubrzo zatim, iz Bele kuće je demantovana ova informacija.

Snimak svih američkih udara na iranske mete

Svi objavljeni snimci američkih vazdušnih napada na iranske mete, hronološki sortirani prema datumu koji je prijavilo Ministarstvo odbrane.

SAD: Iran ne može da locira mine u Ormuskom moreuzu, otežano ponovno otvaranje puta



Sjedinjene Američke Države tvrde da Iran nije u mogućnosti da u potpunosti otvori Ormuski moreuz za međunarodni brodski saobraćaj, jer ne može da locira sve mine koje je ranije postavio u tom području, niti ima kapacitet da ih ukloni, objavio je "Njujork tajms".

Prema navodima američkih zvaničnika, mine su postavljene u okviru iranskih aktivnosti u vezi sa pojačanim tenzijama i sukobom sa SAD i Izraelom, što je dovelo do ozbiljnog smanjenja pomorskog saobraćaja i rasta cena energenata na globalnom tržištu.

U izveštaju se navodi da je Iran koristio male čamce za postavljanje mina, ali da nije jasno da li su tačno zabeležene njihove lokacije, kao i da su se neke mine možda pomerile, što dodatno otežava njihovo uklanjanje. Zbog toga, kako tvrde američki zvaničnici, Teheran nema brz operativni kapacitet da očisti plovni put.

Vens sleteo u Pakistan na razgovore sa Iranom



Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens stigao je u Pakistan na mirovne pregovore sa Iranom, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

Avion američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je ranije danas u Islamabad. Prema navodima, američku delegaciju predvode specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su doputovali u pakistansku prestonicu kako bi učestvovali u razgovorima sa ciljem okončanja šestonedeljnog sukoba između Vašingtona i Teherana.

Iranska delegacija za mirovne pregovore sa SAD stigla u Islamabad



Iranska delegacija za mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju predvodi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf stigla je u petak u Islamabad, prenosi iranska agencija Tasnim.

U iranskom pregovaračkom timu su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar odbrane Ali Akbar Ahmadijan, guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati i neki članovi parlamenta.

Tasnim navodi da će razgovori sa američkim pregovaračkim timom, koga predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens, početi ako druga strana prihvati iranske uslove za početak pregovora.

Američka baza u Kataru razrušena u iranskim udarima

Novinari su objavili snimke razaranja na američkoj vazduhoplovnoj bazi Al-Udeid u Kataru nakon iranskih udara.

Iran razorio najmoćnije oružje na Bliskom istoku

Snažno je oštećen američki radar za rano upozoravanje AN/FPS-132 u bazi Al-Udeid u Kataru, jednom od najvažnijih objekata za otkrivanje balističkih raketa u regionu, nakon napada koji je izveo Korpus garde islamske revolucije Irana.

Televizija Al Džazira prvi put je prikazala snimke radara posle iranskog udara, a reč je o sistemu koji ima ključnu ulogu u praćenju raketnih pretnji i prosleđivanju podataka američkim i savezničkim protivvazdušnim odbrambenim sistemima.

Izrael kapitulirao

Iranska pregovaračka delegacija doputovala je u Islamabad tek nakon što je stiglo obećanje da će izraelski udari na Liban biti obustavljeni, dok je sastanak sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država zakazan za subotu.

Prema navodima Volstrit džurnala, delegacija iz Teherana stigla je u Pakistan uz pratnju, ali tek pošto je, kako se tvrdi, dato obećanje o prekidu izraelskih napada na teritoriju Libana. Do tada, prema istim izvorima, iranska strana nije bila spremna da uđe u pregovore.

Ovaj razvoj događaja ukazuje da je pitanje Libana i dalje jedan od ključnih uslova za bilo kakvo dalje diplomatsko približavanje između Teherana i Vašingtona, u trenutku kada je situacija na Bliskom istoku i dalje krajnje napeta.

