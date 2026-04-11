Iako Izrael nije direktno uključen u pregovore u Pakistanu i, kako se navodi, ima sporednu ulogu, izraelska strana je Sjedinjenim Američkim Državama dostavila listu zahteva, navodi Kan.

Ti zahtevi, prema rečima izvora, uključuju iznošenje obogaćenog uranijuma iz Irana, demontažu postrojenja za obogaćivanje u Fordou, gašenje iranskog nuklearnog programa, kao i razdvajanje libanskog pitanja od iranskog konteksta.

Izraelski zvaničnici upozoravaju da je prekid vatre izuzetno krhak i najavljuju pripreme za mogući nastavak sukoba, dok se u Pakistanu vode direktni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema rečima izraelskog izvora, američka strana deli stavove Izraela, dodajući da postoji nepoverenje u spremnost Irana na kompromis, zbog čega se razmatra mogućnost obnove sukoba i pre isteka dve nedelje dogovorenog prekida vatre.

Visoki bezbednosni zvaničnik izjavio je za Kan da je "sporazum o prekidu vatre izuzetno krhak" i dodao da u Izraelu "preovlađuje više pesimizma nego optimizma".

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana koji su u toku u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.