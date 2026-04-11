Visoki vojni zvaničnik Irana negirao je da je bilo koji američki brod danas prošao kroz Ormuski moreuz, navodeći da se brod koji je pokušao da prođe vratio nakon upozorenja.

Zvaničnik je za državnu televiziju rekao da se američki brod vratio nakon upozorenja da će biti napadnut u roku od 30 minuta ako pređe Ormuski moreuz, prenosi Skaj njuz.

Aksios je ranije preneo da je nekoliko brodova američke mornarice prošlo danas kroz Ormuski moreuz, u potezu koji nije bio koordinisan sa Iranom.

Zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina svetske nafte, poremetilo je globalno snabdevanje i izazvalo nagli rast cena nafte.

Pored sirove nafte, zatvaranje moreuza takođe je poremetilo isporuku tečnog prirodnog gasa, đubriva i druge ključne robe.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu, koji imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, počeli su danas u Islamabadu, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.