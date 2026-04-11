SAD su pristale da oslobode zamrznutu iransku imovinu koja se nalazila u Kataru i drugim stranim bankama, prema novinskoj agenciji Rojters, pozivajući se na visoko pozicionirani iranski izvor.

Izvor, koji je želeo da bude imenovan zbog osetljivosti pitanja, pozdravio je taj potez kao znak „ozbiljnosti“ u postizanju dogovora sa SAD u pregovorima u Islamabadu.

SAD nisu dale nikakve javne komentare o ovom pitanju.

Izvor je rekao Rojtersu da je odmrzavanje imovine „direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz“, što se očekuje da će biti ključno pitanje u pregovorima.

