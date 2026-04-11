Američki predsednik Donald Tramp objavio je saopštenje u kojem je tvrdio da su Sjedinjene Države potpuno uništile iransku vojsku i optužio medije za lažno izveštavanje.

"Lažni mediji su ludi, ili jednostavno korumpirani! Sjedinjene Države su potpuno uništile iransku vojsku, uključujući celu njihovu mornaricu i vazduhoplovstvo, i sve ostalo. Njihovo rukovodstvo je MRTVO! Ormuski moreuz će uskoro biti otvoren, a prazni brodovi žure ka Sjedinjenim Državama da se "utovare". Ali, ako slušate lažne vesti, mi gubimo!", navodi se u Trampovoj poruci.