Kako se navodi, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine, i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.