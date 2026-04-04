Iranski ministar nauke, istraživanja i tehnologije Hosein Simai Saraf saopštio je da je od početka napada na Iran, koji su započeli 28. februara, pogođeno ukupno 30 univerziteta širom zemlje. Prema njegovim tvrdnjama, u tim napadima život je izgubilo pet univerzitetskih profesora i više od 60 studenata.

Saraf je naveo da iza napada stoje Sjedinjene Američke Države i Izrael, optužujući ih da su direktno gađali obrazovne institucije. U objavi na društvenoj mreži X ocenio je da su ovakvi potezi napad na infrastrukturu jedne države i da predstavljaju zločin protiv čovečnosti, naglašavajući da su takvi postupci neprihvatljivi u savremenom svetu.

„Cilj ovih napada je da se zaustavi naučni razvoj Irana, ali naučni razvoj naše zemlje nije samo naše dostignuće, već doprinos čitavom čovečanstvu i ne može biti zaustavljen ovakvim akcijama“, poručio je Saraf, a prenela je agencija ISNA.

On je ukazao da napadi na univerzitete ne pogađaju samo akademsku zajednicu, već i širu društvenu strukturu, jer su visokoškolske ustanove ključne za razvoj nauke, tehnologije i obrazovanja.

U širem kontekstu sukoba, dodatne zabrinjavajuće podatke iznela je regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije za istočni Mediteran, Hanan Balki. Ona je saopštila da je u prvim nedeljama rata na Bliskom istoku poginulo najmanje 3.300 ljudi, dok je više od 4,3 miliona stanovnika bilo primorano da napusti svoje domove.

Ovi podaci ukazuju na razmere humanitarne krize koja se razvija u regionu, dok se istovremeno intenziviraju optužbe i političke tenzije između sukobljenih strana.