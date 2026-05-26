Bugarski stručnjak za naoružanje i bivši predsednik državne komisije za kontrolu trgovine oružjem Vladimir Veličkov izazvao je pravi politički potres nakon što je javno optužio Bugarsku da je tokom NATO agresije 1999. godine praktično „prodala svoju teritoriju“ za bombardovanje Srbije.

Njegove reči odjeknule su regionom, a posebno su izazvale buru na društvenim mrežama zbog direktne kritike NATO-a i tadašnje politike Sofije prema srpskom narodu.

– Prodali smo našu teritoriju da bi Amerikanci bacali bombe na našu braću Srbe – rekao je Veličkov u intervjuu objavljenom na Jutjubu.

On je poručio da istorijski sukobi između Srba i Bugara ne smeju da budu razlog za neprijateljstvo i naglasio da su dva naroda mnogo bliža nego što to pojedini politički centri žele da priznaju.

– Nije važno što smo u istoriji mnogo puta ratovali sa Srbijom. Oni su naši susedi, a Amerikanci nisu – izjavio je bugarski stručnjak.

Veličkov je ocenio da je Bugarska napravila ozbiljnu grešku kada je dozvolila NATO-u korišćenje svog vazdušnog prostora tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Prema njegovim rečima, velike sile nikada ne vode računa o interesima malih naroda, već isključivo o sopstvenoj moći i geopolitičkim ciljevima.

– Oni slede imperijalne interese. Interesuje ih samo šta mogu nekome da uzmu – rekao je on.

Bugarski stručnjak istakao je i da je oduvek smatrao da Bugarska treba da vodi neutralnu politiku i održava dobre odnose sa svojim susedima, uključujući Srbiju i Rusiju.

Njegove izjave posebno su odjeknule jer dolaze iz zemlje članice NATO-a, a mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je prvi put neko iz bugarskog establišmenta tako otvoreno govorio o ulozi Sofije tokom bombardovanja 1999. godine.

NATO agresija na SR Jugoslaviju trajala je 78 dana, a tokom bombardovanja poginule su hiljade ljudi, dok je ogromna infrastruktura Srbije bila razorena.

Veličkove reči zato su u delu javnosti dočekane kao priznanje koje se retko čuje iz država koje su tada podržavale operaciju Alijanse.