"U Kataru su danas vođeni određeni razgovori, pa ćemo da vidimo da li možemo da ostvarimo napredak. Mislim da se trenutno dosta razgovara o konkretnim formulacijama u početnom dokumentu. Zato će biti potrebno nekoliko dana. Predsednik (SAD Donald Tramp) je jasno izrazio želju da postigne dobar sporazum ili da sporazuma uopšte ne bude. U to svi mogu da budu sigurni. Ali za to će možda biti potrebno još malo vremena, odnosno nekoliko dana", rekao je on u obraćanju novinarima, saopštio je Stejt department.

Na pitanje da li će napadi na Iran izvedeni ranije danas ugroziti sporazum, Rubio je rekao da moreuzi moraju da ostanu otvoreni, navodi se u saopštenju.

"Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. To mora da se desi. Ono što se tamo događa je protivzakonito i nelegalno. To je neodrživo za svet i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svetu koja podržava sistem naplate prolaza. Rusi nisu za to, Kinezi nisu za to. Zapravo, nijedna država na svetu ne podržava takav sistem osim režima u Iranu. To je neprihvatljivo i ne može da se dozvoli. Moreuzi moraju da budu otvoreni, bez ometanja i bez naplate prolaza. I to mora da se dogodi odmah čim bilo šta bude dogovoreno", istakao je Rubio.

Govoreći o povlačenju američkog osoblja iz Kijeva, Rubio je naveo da su Rusi poslali obaveštenje svim ambasadama i da ga je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov lično pozvao da mu to prenese, navedeno je u saopštenju.

"Svim ambasadama je rečeno da će Kijev biti veoma opasno mesto, mada je Kijev veoma opasno mesto već nekoliko godina. Opasnost kod svih ovih ratova je u tome što, kako traju i produžavaju se, uvek postoji rizik od eskalacije i širenja sukoba. O tome smo razgovarali juče, kao i o još nekoliko tema. Očigledno je (predsednik Rusije) Vladimir Putin tražio od njega da me pozove i direktno prenese poruku predsedniku, što sam i učinio. Ali mi smo već videli obaveštenje koje je poslato svim diplomatskim predstavništvima. Rekao sam mu da trenutno nema aktivnih, zakazanih pregovora sa Ukrajinom, ali da su SAD uvek spremne da odigraju konstruktivnu i korisnu ulogu ukoliko se za to ukaže prilika", naglasio je Rubio.

Na pitanje, šta je sa velikim ruskim napadima na Kijev, on je rekao da tako to izgleda u ratovima.

"Oni samo nastavljaju da eskaliraju. Jedna velika ofanziva izazove još veću uzvratnu ofanzivu i tako se sukobi razvijaju i traju. Zato ovaj rat mora da se završi. Svaki put kada vidite velike napade sa jedne ili druge strane, to je podsetnik koliko je ovo strašan rat koji traje duže od Drugog svetskog rata i mora da se okonča. SAD su spremne da učine sve što mogu kako bi pomogle da se ovaj rat završi. Nadamo se da će se u nekom trenutku ponovo ukazati prilika da odigramo tu ulogu", dodao je on, saopštio je Stejt department.

Kada je reč o američkom predstavništvu u Iranu, Rubio je naveo da smatra da je stav SAD veoma jasno iznet.

"Predsednik (SAD Donald Tramp) je pre nekoliko dana imao veoma važan, rekao bih istorijski, razgovor sa više lidera iz regiona. Mislim da postoji snažno usaglašavanje i saglasnost o tome kako bi nacrt preliminarnog sporazuma trebalo da izgleda. Ali kao i kod svega ovakvog, biće potrebno nekoliko dana da se usaglase čak i neslaganja oko jedne reči ili jedne rečenice. Moraćemo da prođemo kroz taj proces ako želimo sporazum. Ili će to biti dobar sporazum ili ga neće ni biti", istakao je Rubio, saopštio je Stejt department.