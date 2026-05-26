Obavešteni izvor blizak iranskom pregovaračkom timu u razgovorima sa SAD izjavio je da Iran nije prihvatio nikakve pregovore pre ispunjenja preduslova, uključujući oslobađanje blokirane imovine, piše agencija Fars.

„Nikakvi pregovori nisu mogući bez transfera blokiranih iranskih sredstava“, rekao je izvor za Fars.

Navodi se da se najnoviji ozbiljan spor između Irana i SAD u vezi sa početkom pregovora - koji se odnosio na način pristupa iranskim blokiranim sredstvima - rešava posredstvom i inicijativom Katara.

Prema ovom izveštaju, SAD su se ranije povukle od ispunjavanja svojih obaveza po tom pitanju, ali je Iran insistirao, poručivši da nikakav sporazum nije moguć dok dogovorena sredstva ne budu prebačena.

Na kraju je, kroz razgovore u Kataru, postignut određeni napredak u rešavanju ovog pitanja.

Međutim, imajući u vidu dosadašnji američki obrazac kršenja sporazuma, iranski pregovarački tim ne smatra da su ovi dogovori konačni i više puta je naglasio da je Iran spreman za sve moguće scenarije, navodi agencija.

Ranije je saopšteno da Teheran računa na odmrzavanje oko 24 milijarde dolara svoje imovine u okviru mogućeg sporazuma sa Vašingtonom.

Prema podacima agencije Tasnim, u nacrtu memoranduma o međusobnom razumevanju, koji bi mogao postati deo mirovnog sporazuma između strana, predviđeno je postepeno odmrzavanje sredstava: polovina sume mogla bi biti dostupna odmah nakon potpisivanja dokumenta, dok bi preostali deo bio oslobođen tokom narednih 60 dana.

