Nakon nastupa takmičarke Irme Topolović, nastao je veliki sukob žirija.

Viki Miljković i Dragomir Despić Desingerica udružili su se protiv Jelene Karleuše i Dragana Stojkovića Bosanca.

- Složio bih se sa Jelenom, prva pesma je bila incidenta. Pevala si kao navijena, ali si drugu sašila za deset - poručio je Bosanac.

- Ošurila je obe - dodao je Desingerica.

- Apropo ovog upadanja, tu postoji razlika između korisnog bezobrazluka i elementarnog nevaspitanja - rekao je Stojković.

- Ne bih rekla da je on nevaspitanje, jer vi njemu upadate u reč više nego on vama - ubacila se Viki.

- Šta si ti njemu drška ili podrška - pitao je Bosanac.

- Samo sam realna, vi njega napadate, gazite, vređate, i onda kad vas on opauči onda kuku majko - pojasnila je pevačica.

- Našla ada budu - dodao je Bosanac.

- Šta priča ovaj čovek, baš pakao, šta je ada, šta je buda - bio je šokiran Desingerica.

- Svaki ovakav šou program ima jednog koristnog idiota, koji tu služi da bi pravio šou. Viki, mislili smo na tebe, ne na njega - istakla je Jelena.

- Jelena, ti si začetnik te fore - odgovorila je Viki.

- Pojeo mu plin mozak - rekao je Despić.

- Čačkate... Znači meni ste rekli da sam idiot - konstatovala je Miljkoviećva.

- Ali korisni, korisni idiot - potvrdila je Karleuša.

- A ti si beskorisni - odbrusila je Viki.

Zatim je Bosanac počeo da priča na latinskom, a hteo je da poruči da o ukusima ne treba raspravljati.

- To se uči u srednjoj školi, a ti i Despić niste ni išli u školu, izgleda da ste preskočili srednju - dodala je Jelena.

- Išli smo fakultete - rekla je Miljkovićeva.

- Završili ste fakultete kao što Despić ima milionske preglede - rekla je Karleuša.

- Završila sam, a ti ga sigurno nisi završila. Sedam dana vežbate i parlate šta ćete ovde da kažete - nastavila je Miljkovićeva.

Zatim su je upitali Jelena i Bosanac upitali u koju srednju školu je išla, a Viki je rekla u srednju muzičku.

- To je samo muzička, a gde ti je obrazovanje. Ova riba je završila zemunsku gimnaziju - zaključila je Karleuša.

