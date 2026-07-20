Prema prognozi EMY, u Grčkoj se očekuje uglavnom vedro vreme sa privremenom oblačnošću tokom podneva i popodneva na kopnu, gde će se lokalni pljuskovi i moguće izolovane oluje javiti u planinskim predelima, uglavnom u severnom delu zemlje.

Temperatura će ostati visoka. Na Kikladima će dostići 33 do 34 stepena, u ostatku ostrvske zemlje 35 do 37 stepeni, a na kopnu 39, a lokalno 40 do 41 stepen Celzijusa, prenosi Katimerini.

EMY upozorava da će toplotni talas trajati nekoliko dana. Generalni sekretarijat civilne zaštite izdao je danas žuto upozorenje na rizik od požara u više od 20 područja u Grčkoj.

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