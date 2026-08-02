"To je između 21 i 22 miliona evra mesečno. Pa tako svaki mesec. Za šta? Šta su oni uradili toliko za Srbiju? Kako su oni pomogli reforme u Srbiji?", upitala je Ana Brnabić gostujući na TV Prva. Ona je navela da je ta suma novca za NVO sektor ušla nakon otvaranja poslednjeg klastera u pregovorima sa EU u 2021. godini i dodala da od 2022. godine integracije nemaju veze sa reformama, već sa poslušnošću.

"Od tada se traži od svake zemlje da u potpunosti bude poslušna, a to je 100 odsto usklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije. To je, pod jedan, uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Od tada se i ta evropska perspektiva menja: da nisu više važne reforme, važno je da slušate. I taj novac koji je ušao, nije ušao za reforme, ušao je zbog pritiska", rekla je Brnabić.

Dodala je da je taj pritisak pre svega bio usmeren na Aleksandra Vučića, kako bi on vodio poslušničku politiku.

"Kada mi uspemo, svojim reformama koje uprkos tome sprovodimo, da dođemo do toga da imamo opet ogromnu podršku Evropske komisije za otvaranje jednog klastera, vi imate nevladine organizacije koje kažu: 'Ne, ovo nije bilo dobro, ovo nije... Ovde imate tiraniju, ovde imate diktaturu, ovo nije transparentno, ovo nije inkluzivno, ovo je ovako, ovo je onako'. Neverovatan vid pritiska", rekla je Brnabić.

Osvrnula se i na nedavno otvaranje vidikovca na Kablaru i ocenila da je to projekat u koji veruje lokalno stanovništvo i na kom su radili zajedno sa državom.

"Juče je bilo nešto preko 1.000 ljudi samo u poseti. Prvih sedam dana je besplatno, nakon toga je karta 500 dinara. Kada se popnete na taj prelepi vidikovac, vi zaista vidite koliko nam je Srbija lepa i koliko je važno boriti se za nju", rekla je Brnabić.

Kako kaže, da nije bilo "blokadera", i da nije bilo medija koji su gurali lažne vesti, taj vidikovac bi bio otvoren pre dve godine. "Mi smo, i Kablarci i Srbija, izgubili dve godine samo zbog njihovog usporavanja. I to vam je tako, praktično, sa svakim projektom", rekla je Brnabić i dodala da je usporavanje projekata "blokaderska politika".