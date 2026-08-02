U toj emisiji Paunovićeva i Lučić, besramno su vređali predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, širili rasnu mržnju, ali je kulminacija svega pokušaj Paunovićeve da se od svega ogradi.

Ona je u intervjuu za Danas ocenila da je Lučić na zadatku i da lovi za drugog.

- Da sam poslušala svoju intuiciju, koja me vodi, nikada ne bih otišla na takvu vrstu 'razgovora' - kazala je Paunović.

Očigledno je da na ovaj način pokušava da sačuva svoje visoko mesto na blokaderskoj listi, pošto su u političkoj čaršiji obelodanjenja saznanja da će biti "vetirana", odnosno izbačena sa liste.

Od nje su se, u međuvremenu, ogradili i blokaderski saborci.

Šta piše u blamantnom dnevniku tužiteljke?

Penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović opisala je u autorskom tekstu za Danas sedmicu koju naziva "nedeljom pakla", tvrdeći da je bila izložena koordinisanoj medijskoj kampanji nakon gostovanja u podkastu Dejana Lučića.

Navodi da je u intervju otišla uverenjem da će razgovarati isključivo o pravnim temama, ali da se, kako tvrdi, ubrzo pokazalo da je emisija iskorišćena za njenu javnu diskreditaciju. Ističe da je potom usledio, kako ga opisuje, "medijski linč", uz uključivanje režimskih medija i političkih aktera.

Paunović piše da su se u javnosti pojavile brojne optužbe na njen račun, uključujući tvrdnje da radi za strane službe, dok je, kako navodi, izostala prilika da odgovori na iznete optužbe. Posebno ističe da je očekivala reakciju medija poput N1, Nove i Insajdera, uz poruku: "Neka me pitaju! Teško mi je, jer sve to nije, kao što se čini da jeste."

Kako navodi, nakon prvobitnog šoka odlučila je da reaguje pravnim i medijskim putem – objavila je demanti, dala intervjue i sa advokatom počela pripremu tužbi protiv medija koji su, prema njenim tvrdnjama, iznosili neistine.

Jedan od ključnih utisaka iz tog perioda, kako piše, bio je zaključak da je cilj kampanje bio njena politička diskreditacija. Navodi da je, nakon pojedinih televizijskih nastupa političkih funkcionera, stekla utisak da je u pitanju pokušaj njene eliminacije iz javnog života i potencijalnog angažmana na studentskoj listi, piše Paunovićeva u svom blamantnom dnevniku.

"Tada shvatam – pokušaj eliminacije sa studentske liste, koja suštinski još i ne postoji", piše Paunović, dodajući da je razočaranje ubrzo zamenila odlučnost.

Opisuje susrete sa nepoznatim ljudima (nije se desilo) koji su joj prilazili na ulici, pružali ruku i govorili da ostane istrajna.