Jedan od osnivača SPS Miodrag Vujović kazao je da je najveća greška predsednika SRJ Slobodana Miloševića što je pristao na naređenje specijalnog izaslanika SAD za bivšu Jugoslaviju Roberta Gelbarda da predsednik SRS Vojislav Šešelj ne može biti pobednik izbora 1997. godine i da su protiv njega "sva sredstva dozvoljena".

"Šešelj je dobio izbore", priznao je Vujović za Informer TV.

Ističe da su stigli dodatni glasački listići, a da je sva podvala bila očigledna.

"Šešelj je to znao i imao je dokaze. On je znao da to nije bila odluka, stav i način vladanja Slobodana Miloševića, već da je to bilo iz nužde", kazao je Vujović.