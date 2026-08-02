Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se sinoć dogodila na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru Dervente.

Muškarac Slađan M. zadobio je prostrelnu ranu desne potkolenice i ukazana mu je lekarska pomoć u Službi hitne pomoći Derventa.

Nezvanično, pucnjavi je prethodio sukob zbog parkiranja vozila. Navodno je oštećeni parkirao automobil ispred kapije osumnjičenog Željka R, nakon čega je došlo do verbalne rasprave koja je prerasla u fizički sukob. Oštećeni je tokom sukoba glavom udario osumnjičenog, koji je potom ušao u kuću, uzeo pištolj i ispalio hitac, pogodivši ga u nogu, piše portal Provjereno.

Osumnjičeni je ubrzo lišen slobode, a oružje za koje se sumnja da je korišćeno u pucnjavi pronađeno je i oduzeto.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku. Zvanične informacije o ovom događaju očekuju se nakon okončanja istražnih radnji.

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