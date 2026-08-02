"Ovo nije samo fotografija sa UFC događaja. Ovo je poruka da Srbija postaje sve vidljivija na svetskoj sceni. Nije suština samo u transparentu, već u činjenici da je predsednik SAD Donald Tramp podelio snimak iz Beograda i tako skrenuo pažnju miliona ljudi na Srbiju. Ako bi usledila i njegova poseta Beogradu, to bi bio istorijski događaj", napisala je ministarka na Instagramu, u objavi uz fotografiju transparenta s natpisom "Predsedniče Tramp, Srbija vam želi dobrodošlicu".

Podsetila je da je poslednji aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država koji je posetio Beograd bio Džimi Karter 1980. godine, a da više od četiri decenije nijedan američki predsednik nije došao u Srbiju.

"Po mom mišljenju, takva poseta bi predstavljala veliku diplomatsku priliku za Srbiju. Mogla bi da ojača našu poziciju u razgovorima o Kosovu i Metohiji, kao i da doprinese očuvanju političke samostalnosti Republike Srpske kroz snažniji međunarodni dijalog", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Kako je navela, svet se menja i geopolitičko klatno se polako pomera, a Srbija treba mudro da prepozna te promene i da svaku priliku iskoristi za jačanje svog međunarodnog položaja, ekonomije i zaštitu svojih nacionalnih interesa.

"Nije pitanje navijanja za bilo kog političara. Pitanje je da li umemo da prepoznamo trenutke koji mogu biti važni za budućnost zemlje. U susret raspletu na svetskom poligonu Srbija mora biti stabilna. I ujedinjena!", poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Američki predsednik Donald Tramp podelio je sinoć na svojoj društvenoj mreži Truth Social snimak na kojem se vidi da su navijači koji su prisustvovali UFC spektaklu u Beogradskoj areni istakli transparent na kojem piše: "Predsedniče Tramp, Srbija vam želi dobrodošlicu".

UFC spektakl održan je sinoć pred više od 20.000 gledalaca, koji su imali priliku da uživaju u borbama tokom višesatnog programa.