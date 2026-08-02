Izraelska vojska saopštila da je gađala više lokacija u Gazi, tvrdeći da su mete bila skladišta oružja Hamasa.

U blizini bolnice "Mučenici al Akse" oštećeni su šatori i bolnička oprema nakon eksplozije.

Izraelske snage nastavile su operacije i na jugu Libana, gde su odjekivale snažne eksplozije.

Kuvajt je saopštio da je oborio više neprijateljskih dronova; prijavljena je manja materijalna šteta, bez žrtava.

Iran tvrdi da je pripremio plan odgovora u slučaju američkog ili izraelskog napada.

Washington Post navodi da američka vojska upozorava na ograničene kapacitete za istovremenu odbranu Izraela i SAD.

Iranski zvaničnici poručuju da država pravi zalihe za naredne dve godine i ima plan za krizne scenarije.

Prema pisanju Times of Israel, odložena je primena plana o razoružanju Hamasa, dok izraelske operacije u Gazi traju.

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Arakči: Zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Saudijske Arabije Fajsalom bin Farhanom i poručio da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Sjedinjenih Američkih Država.

Arakči je sa saudijskim kolegom razmenio mišljenja o "nastavku zavera i agresivnih akcija SAD i cionističkog režima u regionu", prenosi Tasnim.

Pozivajući se na punu spremnost Islamske Republike Iran da zaštiti suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost zemlje, Arakči je izjavio da će "svaka agresija, neprijateljska akcija SAD i cionističkog režima ili učešće i pratnja zemalja regiona biti suočeni sa odlučnim i srazmernim odgovorom iranskih moćnih oružanih snaga, a odgovornost za sve posledice koje proizilaze iz takvih avantura snosiće oni koji su za to odgovorni".

Tramp najavio otkazivanje napada na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran, uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključivao neodložno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana.

Tramp je rekao da je odluka doneta zajedno sa Izraelom, a saopštenje je objavljeno usred brojnih izveštaja američkih medija da Vašington planira nove, intenzivne napade na Iran tokom vikenda.

"SAD su spremne da krenu protiv Islamske Republike Iran, na nivoima vojnog terora, snage i moći koji nisu viđeni od Drugog svetskog rata. Uprkos tome, upravo su nas zamolili Iran i druge zemlje Bliskog istoka da obustavimo bilo kakav napad jer su okviri dogovora usaglašeni. To bi uključivalo trenutno, potpuno i totalno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana", navodi se u Trampovoj objavi na mreži Truth Social.