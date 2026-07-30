Izbori se približavaju, ali rat između blokadera i opozicije ne prestaje. Naprotiv, produbljuje se, zagreva, i među njima je kao u košnici.

Čist primer međusobne borbe foteljaša i "slučaja" penzionisane tužiteljke Jasmina Paunović koja je u jednom intervjuu na jutjub kanalu napala i decu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Odmah je graknuo NATO general! Zdravko Ponoš i napao Jasminu Paunović, koja će se naći na takozvanoj "studentskoj listi".

- Da li je ta tužiteljka Paunović odvalila neoprostivu glupost ili ne, ali ona ne bi bila na našoj listi. To je sigurno - pričao je na tajkunskoj televiziji Ponoš.

Onda se priključio i Aleksandar Jovanović, zvani Ćuta, koji nema lepo mišljenje o njoj.

- Onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ono što se desilo sa Paunovićkom, taj ko to sve radi dotakao je dno ljudske bede - rekao je iz skupštinske klupe i Jovanović.

I tako se oni napadaju međusobno. Upiru prstom jedni u druge. Pa onda, samo zamislite šta bi bilo kada bi trebalo da se dogovore o nekim ključnim nacionalnim pitanjima - država bi nam se raspala.

(24 sedam)