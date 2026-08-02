Hapšenje R. T. rodom iz Istoka ogolilo je višedecenijsku mrežu doušnika, krađa i političkih trgovina ljudskim sudbinama na Kosovu i Metohiji.

Dok zvanični organi sumnjiče R. T. da je dugi niz godina direktno sarađivao sa albanskim i međunarodnim bezbednosnim strukturama, detalji iz njegove prošlosti ukazuju na to da motiv ove saradnje nije bila nikakva ideologija, već klasična ucena, kriminalni dosije i koristoljublje.

Iz dobro obaveštenih izvora sa područja Zubinog Potoka saznajemo da je R. T. u obaveštajne vode uvučen preko sopstvenih kriminalnih aktivnosti. Pre nego što je postao saradnik, R. T. je na području rodnog Istoka i Zubinog Potoka, gde se preselio nakon NATO agresije, bio poznat po raznim krađama. Krao je šta je stigao, drva, stoku i sve što je moglo da se preproda. O kakvоm je izrodu reč, najbolje ilustruje podatak da je ukrao kravu od rođene babe i preprodao je u mestu Ribariće, u opštini Tutin.

Kada je UNMIK uspostavio svoje prisustvo u Zubinom Potoku, R. T. je počeo da vrši krađe i u njihovim bazama i stanovima, odakle je krao tehničku robu. Upravo u tom periodu, uhvaćen u kriminalu i pritisnut dokazima, biva vrbovan od strane međunarodnih zvaničnika i albanskih bezbednosnih struktura.

Pred njega je stavljen jasan izbor: višegodišnja robija za počinjena dela ili saradnja na terenu.

Najveći obrt u njegovoj doušničkoj karijeri dogodio se kada je kosovsko-albanskim službama i UNMIK-ovim istražiteljima dao iskaze o navodnoj masovnoj grobnici u opštini Zubin Potok.

Prema tvrdnjama Srba sa ovog područja, R. T. nije samo davao pisane izjave, on je lično izlazio na teren i albanskim i međunarodnim operativcima pokazivao navodne lokacije grobnice. Ovi podaci, koje su kosovske institucije godinama držale u fiokama, aktivirani su radi vršenja pritiska i hapšenja lokalnog srpskog stanovništva na severu pokrajine.

Ono što se ne zna i u šta sumnjaju naši izvori je to da li je R. T. iste na navedene lokacije vodio po prethodnom dogovoru i zadatku. Da je reč o zajedničkoj manipulaciji ovog čoveka i privremenih organa nepostojeće države, govori to da R. T. na navedenom području nije ni živeo u vreme ratnih sukoba na KiM, niti je bio deo oružanih snaga Vojske Jugoslavije.

Delovanje R. T. nanelo je ogromnu i nepopravljivu štetu preostalom srpskom narodu na ovim prostorima. Zbog njegovih lažnih svedočenja, montiranih optužnica i konstantnog cinkarenja, više srpskih porodica bilo je prinuđeno da trajno napusti područje AP KiM. Ovaj tihi egzodus pod pritiskom doušničkih aktivnosti R. T. odvijao se kako u prethodnim godinama, tako i u skorijem vremenskom periodu. Ljudi su, u strahu od hapšenja i odmazde kosovskih tajnih službi i terorističkih albanskih struktura ostavljali svoja imanja i spasavali gole živote, direktno okrivljujući ovog doušnika za razaranje svojih domova.



Operacije iz Crne Gore

Nakon što je situacija na severu KiM za njega postala previše rizična, R. T. je zvanično napustio područje Zubinog Potoka, međutim, on nikada nije prestao da realizuje doušničke zadatke iz Prištine i Tirane. Svoju bazu je prebacio u Crnu Goru, ali je odatle redovno ilegalno prelazio administrativnu liniju i ulazio na teritoriju Kosova i Metohije kako bi se uživo sastajao sa svojim albanskim nalogodavcima i prenosio im sveže informacije sa terena. Iza sebe već ima i višegodišnji zatvorski staž odslužen zbog krivičnog dela razbojništva, što je period kada je pritisak na Srbe sa područja Zubinog Potoka utihnuo, dok je on pojačan njegovim izlaskom iz srpskih zatvora.