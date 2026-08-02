Paunovićeva je, podsetimo, danima u žiži pažnje javnosti pošto je u emisiji kod teoretičara zavere Dejana Lučića najprizemnije vređala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i širila rasnu mržnju i mržnju.

Tim povodom oglasio se Kostić i ocenio da je Paunovićka govorila gluposti.

- Moram prvo da buden iskren. Ono što meni kod nje smeta najiskrenije je to što neke stvari koje je rekla su potpuno besmislene i neprimerene, a onda ona za to govori 'A to je napad na Studentsku listu'. Ne, to je napad na osobu koja je rekla glupu stvar ili neprimerenu stvar. Svako od nas treba malo da preuzme ličnu odgovornost, ali da su neki od nas spremni da kažu stvari koje nisu primerene - i to je tačno - kazao je Kostić.

Podsetimo, Paunovićka danima pokušava da se opere od sramotnih izjava, što je poslednji put uradila u dnevničkim zabeleškama u Danasu.