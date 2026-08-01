Blokader Dejan Lučić, koji je poznat po tome da vodi kampanju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govoreći i tvrdeći da "predsednikov otac nije njegov otac", kao i da "njegova deca nisu njegova", a onda bez stida izneo sramne tvrdenj o nastradaloj studentkinji na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Podsetimo, on je, naime, ispričao javno kako studentkinja M. Ž. "nije nastradala" već da je "neki leš iz mrtvačnice donesen ispred Filozofskog fakulteta"!

- Nikakva devojka nije skočila, niti je bačena kroz prozor. Sve su to priče koje treba da odvraćaju pažnju. Rekao sam da je leš donesen iz mrtvačnice. Nikakva studentkinja nije bačena kroz prozor. Jeste li videli umrlicu? Je li bila sahrana? Jeste li videli ucveljene roditelje koji daju izjavu? Nema toga - rekao je Lučić.

Bez ikakvih dokaza i saosećanja, Lučić tvrdi da je sve izmišljeno, dovodeći u pitanje nesreću i bol porodice nastradale devojke.

Na ovu njegu izjavu narod je ošrto reagovao na društvenim mrežama:

- Dejan Lučić priča besreamno i monstruouno io smrti studntkinje M.Ž! Ovaj nesrećnik javno iznosi tvrnju da j leš podmetnut i da je smrt kažirana! Pa da li ste toliko bolesni? Ovo je jezivo!

- Kada nečiju tragediju koristiš za šokantne tvrdnje bez dokaza, prestaješ da budeš ozbiljan sagovornik. Tragedije zaslužuju poštovanje, a ne spekulacije. Porodica žrtve nije ničiji materijal za senzaciju

- Zasto je bolesnik jos na slobodi, sklonite ga da mu ne sudi narod na ulici.

- Bože oprosti im, ne znaju šta rade

- Dno je odavno probijeno. Postoje teme sa kojima se ne igra i na kojima se ne gradi senzacionalizam,

- Da li je realno da su ovoliko monstruozni?! Da će se i ovim lažima služiti?! Mada, šta su sve lagali i podmetali, ništa više nije za iznenadjenje! Dno!

Ovo su samo neke od rekacija javnosti na istup blokadera Lučića. Više o reakciji javnosti možete progledati u narednom snimku: