Ovaj gradić u provinciji Sirakuza ušao je u istoriju 11. avgusta 2021. godine, kada je temperatura dostigla čak 48,8 stepeni Celzijusa.

Rekordnu vrućinu na Siciliji izazvao je snažan toplotni talas pod uticajem moćnog anticiklona nazvanog Lucifer, koji je gotovo potpuno zaustavio svakodnevni život u mestu sa oko 22.000 stanovnika.

Građani su najveći deo dana provodili u klimatizovanim prostorijama kako bi se zaštitili od nesnosne žege. Boravak na otvorenom tokom popodnevnih sati bio je gotovo nemoguć, pa su ljudi po osnovne namirnice izlazili isključivo rano ujutru ili kasno uveče.

Toplotni talas bio je toliko intenzivan da je isušio vegetaciju i izazvao velike požare širom Sicilije i juga Italije. Ekstremne temperature uništile su maslinjake, voćnjake i stočnu hranu, što je poljoprivrednicima donelo ogromne finansijske gubitke.

Pre ovog rekordnog dana, najviša temperatura u Evropi izmerena je u Atini 10. jula 1977. godine, kada su termometri pokazali 48 stepeni Celzijusa, piše World Meteorogical Organisation.