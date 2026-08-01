Povod je bila objava naloga "FTN se budi", u kojoj se građani pozivaju da na izborima ne rasipaju glasove na manje opozicione partije, uz obrazloženje da bi glasovi ispod cenzusa mogli da odu u korist vlasti. Na tu poruku reagovala je korisnica društvene mreže Iks Martina Rakanjel, koja je ironično poručila:

"Kaže se glasati za, a ne glasati partije. Studentska lista neće pobediti i vlast se neće promeniti bez izlaska opozicije na izbore. Ukapirajte više i ne smarajte."

Ovo je još jedan dokaz sve dubljih neslaganja među onima koji su do juče nastupali pod zajedničkim protestnim i blokaderskim okriljem.

Dok jedni insistiraju na samostalnom nastupu "studentske" liste, drugi otvoreno upozoravaju da bi takva strategija mogla da dovede do rasipanja opozicionih glasova.

Uz to, sve češće se čuju i međusobne prozivke, pa je nekadašnje jedinstvo blokaderskog pokreta sve teže uočiti.