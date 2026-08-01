Objava Zeleno-levog fronta (ZLF) da će na narednim parlamentarnim izborima podržati studentsku blokadersku listu izazvala je burne reakcije na društvenoj mreži Iks, a među prvima se oglasio jedan od istaknutih profila koji podržava studente blokadere, odnosno studentsku blokadersku listu.

Njegova objava odmah je privukla pažnju, jer jasno pokazuje ne samo razdor među blokaderima, već i da ZLF ne žele u svojim redovima, da je podrška ZLF-a jednostvno nepoželjna.

Blokader poručuje da je u opoziciji nastupila "idila" otkako "ovih nema".

- Otkad ovih nema u opoziciji idila! Molim vas nemojte menjati stav, ko Boga vas molim - navodi se u odgovru na istup Zeleno-levog fronta.

Ovakva reakcija jasno otkriva prirodu odnosae među blokaderskim frakcijama. Dok ZLF javno pruža podršku studentskoj blokaderskoj listi, iz blokaderskog tabora stiže poruka da takvu saradnju ne žele.