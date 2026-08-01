Tokom Sana Retro Festivala u Sanskom Mostu čak 20 ljudi uspelo je da se smesti u legendarni Volkswagen Golf II, pokušavajući da obore Ginisov svetski rekord.

Poduhvat je organizovao Oldtimer klub 1912 Sanski Most, koji je želeo da spoji ljubav prema oldtajmerima, zabavu i podsećanje na automobil koji je decenijama bio simbol pouzdanosti i svakodnevice širom bivše Jugoslavije.

Za ovaj neobični izazov odabran je upravo Golf "dvojka", model koji mnogi i danas smatraju jednim od najomiljenijih automobila u regionu. Njegova popularnost traje decenijama, pa nije iznenađenje što je upravo on postao glavni akter ovog događaja.

U automobil su ulazili učenici Gimnazije i Srednje mešovite škole iz Sanskog Mosta, koji su uz mnogo smeha, pažljivog raspoređivanja i timskog rada uspeli da se smeste u unutrašnjost vozila. Okupljeni posetioci sa velikim interesovanjem pratili su svaki trenutak izazova, a atmosfera je bila ispunjena navijanjem i aplauzima.

Organizatori ističu da su inspiraciju pronašli u događaju iz 1969. godine, kada je u Travniku čak 26 maturanata uspelo da se smesti u legendarnu Zastavu 750, popularnog „Fiću“. Taj podvig ostao je upamćen kao jedan od najneobičnijih automobilskih izazova na ovim prostorima, pa su ljubitelji oldtajmera odlučili da ožive sličnu tradiciju.

Iako nije poznato da li će ovaj pokušaj biti priznat kao zvaničan Ginisov rekord, događaj je već privukao veliku pažnju na društvenim mrežama. Mnogi korisnici komentarisali su da upravo Golf 2 zaslužuje ovakvu počast, jer je decenijama bio mnogo više od običnog automobila – za mnoge je postao deo porodičnih uspomena, putovanja i svakodnevnog života.

Neobični izazov još jednom je pokazao koliko nostalgija i legendarni automobili i dalje mogu da okupe ljude svih generacija i pretvore običan festival u događaj o kojem priča ceo region.