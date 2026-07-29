Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije je poznat na srpskoj političkoj sceni kao neko ko ima velike reči i obećanja a nula realizacije.

To znaju najbolje građani Trstenika koji su imali tu nesreću da im svojevremeno bude predsednik opštine. Ništa od velikih obećanja nije ispunio i pokušavao je da zamaže oči građanima ali je kažnjen zbog toga već na sledećim izgorima 2016. kada je narod glasao za SNS i obrisao ga sa vlasti.

Sada taj isti Miroslav Aleksić pokušava da se predstavi kao mlada nada srpske politike i "novo lice Srbije", mada je mlad kao rosa u podne, a u politici je pravi Metuzalem. Čak mu je i I opet ima velika i grandiozna obećanja koja nemaju nikakvo uporište u realnosti.

To je na humorističan način prikazao narodni poslanik i član predsedništva SNS Milenko Jovanov scenom iz kultnog filma "Varljivo leto '68" u kojem ćerka Vladica Cvetković ocu Veselinu Cvetkoviću, kojeg glumi Bata Stojković čita sastav koji je napisala o 1968. i šta će sve da se postigne za 5 do 10 godina dok on koluta očima.

Uz snimak je postavio i komentar "Ono kada Miroslav Aleksić čita planove svoje stranke..."