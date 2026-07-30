Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov podsetio je danas, da je na sednici Narodne skupštine, gde je jedina tačka dnevnog reda bila razmatranje Predloga za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su podnela 62 poslanika opozicije, u sali bilo prisutno samo 15 poslanika opozicije.

"U sali je 15 (slovima: petnaest) poslanika opozicije, 62 poslanika je zahtevalo sednicu. Od toga je 42 došlo na početak sednice (6 poslanika koji nisu potpisali zahtev za sednicu su ubacili kartice). I sad će ti isti na izborima da traže poverenje da im se da mandat! Zašto bi?!", napisao je tada Jovanov, koji je rekao da je pitanje da li imaju i ta 62 poslanika:

"Obratite pažnju u danu za glasanje na ovo što sam rekao".

Epilog: Jovanov je potpuno bio u pravu, s obziron na to da je za ovaj predlog glasalo samo 40 poslanika.





