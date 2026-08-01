On je najavio i značajan rast kupovne moći i životnog standarda građana, ističući da će penzije pratiti plate i da će ljudi biti zadovoljni.

"Sada smo prvi u Evropi u prvom polugodištu ove godine i to će nam omogućiti značajan rast plata i penzija. Ljudi bi nekada da traže po 15, 20 odsto svake godine, a to nije realno. Realno je da vam raste kupovna moć i životni standard za dva, tri ili četiri odsto. Nama raste brže, i više, zato što rastemo više", rekao je Vučić u intervjuu za Niš TV.

Govoreći o penzijama, on je rekao da su one nekada isplaćivane iz budžeta, ali da Srbija danas nema problem sa isplaćivanjem penzija.

"Mi danas imamo snažnu ekonomiju, stabilan dinar po prvi put 14 godina. Mi to nikada nismo imali u svojoj istoriji. Ovo nam je treća godina u poslednjih nekoliko godina gde vodimo ili smo druga il itreća najbrže rastuća ekonomija u Evropi. To se vidi po platama. Za nas to nisu bile uobičajene stvari, ali sada je to postalo normalno", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije izjavio je da je iz inostranstva uloženo više od tri milijarde evra u destabilizaciju Srbije u poslednjih sedam ili osam godina.

"Nezavisnu politiku morate da rušite. I kada onda vidite da smo imali nesposobne političke protivnike, onda su oni spolja doneli odluku da oni naprave kopiju, i da naprave rezervu nečijih opštinskih, okružnih, gradskih i ne znam kojih odbora, da naprave kompletnu mrežu, ali u svim različitim sferama društvenog života. Da imate takozvane štormovike, odnosno one koji će da jurišaju na vas svakoga dana, na glavnu metu, da jurišaju svakoga dana, i to su mediji u koje su uložili ne manje od dve, 2,5 milijarde evra, u poslednjih sedam, osam godina, rekao bih preko tri u njihove kablovske sisteme i u sve drugo", rekao je Vučić za Informer.

Istakao je da je uglavnom taj novac dolazio spolja.

"A to vam je mimo nevladinog sektora, to vam je mimo sindikalnih organizacija. A pogledajte posebno kako je to targetirano: nađete ljude koji su niko, ali koji su dovoljno drski i bezobrazni da za to malo para prave probleme, posebno u seoskim, dakle u ruralnim i suburbanim područjima", rekao je Vučić.

Naveo je da je ogroman novac ulagan na više koloseka. Vučić je na svom Instagram nalogu ranije naveo da će se na narednim izborima kandidovati različite politike i da će ako "politika blokada" pobedi, pružiti ruku, ali da postavlja pitanje "da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultat bude drugačiji":

"Ja imam, upravo zbog toga, zbog stabilnosti, mira, rasta, zbog svega, jedno važno pitanje: suštinsko, demokratsko. Ponavljam ga po ko zna koji put: na predstojećim izborima kandiduju se različite politike. Ukoliko politika naših protivnika, politika blokada, politika negiranja svih rezultata pobedi, pružam ruku sat, sat i po po okončanju izbora. Ali moje pitanje ostaje: da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultat bude drugačiji? I molim vas, možete da me vređate koliko god hoćete, na ovo suštinsko pitanje pokušajte da odgovorite na demokratski način. Živela ujedinjena Srbija", naveo je Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć sa nadležnima za kanal Dunav - Tisa - Dunav koji su mu preneli da je zbog niskog vodostaja prebačeno 270 miliona dinara za čišćenje kanala, koje bi trebalo da krene sledeće nedelje kod Bezdana. Vučić je u telefonskom razgovoru, tokom intervjua za Informer, rekao da je to oko svega oko 2,5 miliona evra i pitao da li može ta aktivnost da se pojača. Predsednik je rekao da izdvoje još para ako bude problema. On je rekao da je situacija sa niskim vodostajem Dunava loša i, kako kaže, biće još gora.

"Veoma je loša situacija već i biće još gora", rekao je Vučić.

Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava, a na pojedinim deonicama, reka već može i da se prepešači. Hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još deset do 15 centimetara, dok vodostaj kod hidroelektrane "Đerdap" gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji.

Vučić je izjavio da zbog najavljenog toplotnog talasa Srbija mora da bude spremna na požare i podsetio da je Srbija zbog velikih požara poslala po jedan helikopter u Španiju i u Francusku da bi pomogla. Vučić je kazao da je veliki problem što u Vojvodini kiša još uvek nije pala.

"U svakom slučaju, bezbroj problema, mnogo muka, a moraš da radiš. I moraš da se boriš, da probaš, pa šta god. I sad je to muka najveća u Vojvodini. I najveća nam je muka što nam u Vojvodini kiša nije pala, i živ se pojedoh od toga. I pala je i ovde, pala je i na jugozapadu. Nema problema od Loznice do Bajine Bašte, nema problema od Sjenice do Knjaževca i Svrljiga, nikakvih problema nema što se toga tiče. I dobar zeleni kukuruz, sve ide kako treba, puni se klip kako treba. Jedino u Vojvodini, posebno u delovima Banata, i dalje ima problema", kazao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da svi znaju da su ovde dobri putevi i da zato kada idu u Grčku, Bugarsku ili ostale zemlje u regionu, idu preko Srbije, pa makar, kako kaže, čekali tri sata na granici.

"Svi znaju da su ovde dobri putevi. I da idu u Grčku, i da idu u Bugarsku, i svi koriste našu zemlju, pa makar čekali tri sata na granici, zato što znaju da imaju najbolje puteve ovde. Koji im je put iz Rumunije do Bugarske, da je tako dobar? Nema ga nigde. Kod nas, gde god da kreneš, svuda auto-putevi", rekao je Vučić za Niš TV.

Kazao je da putovanje iz Čačka do Niša danas traje sat i 50, dok je ranije bilo potrebno šest sati.

"Iz Čačka do Niša danas ti treba dva sata, sat i 50, sat i 55. Za sat vremena si stigao do Vrnjačke Banje. Ako budemo završili ovo Vrba-Adrani, biće potrebno sat i 45. Niš-Zlatibor dva sata", dodao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će se u Svrljigu raditi 20 kilometara puteva, kao i da će država pokušati da pronađe investitora koji će zaposliti više od 100 ljudi, pre svega žena, kako bi građani mogli da ostanu u svom rodnom mestu.

"Odobrićemo 20 kilometara puteva u svrljiškoj opštini i to odmah da se radi, pre nego što dođe jesen i zima. Za mene je važno da pokušamo da pronađemo, i ako ne budemo uspeli sa strane, pronaćićemo jednog investitora za Svrljig, makar to bila domaća kompanija koja će da zaposli, odnosno državna koja će da zaposli 100 ili 150, pre svega žena, ovde u Svrljigu, da ljudi ne bi napuštali svoje ognjište i da bi imali budućnost u Svrljigu", rekao je Vučić obraćajući se građanima u Svrljigu.

Kazao je da će se izgraditi i brza magistrala Zaječar - Knjaževac - Svrljig - petlja Malča do 2028. ili 2029. godine. Kako je naveo, do kraja jeseni završiće se i prva faza Doma zdravlja u Svrljigu.

"Moramo da radimo i oko vodovoda za nekoliko ključnih mesta u samom Svrljigu, oko vodovodnih cevi i, naravno, kanalizaciju", dodao je predsednik Srbije.

Kako je naveo, u spotski centar u Svrljigu je uloženo 2,5 miliona evra, a to Svrljig, kako kaže, ne bi mogao da plati "narednih 500 godina".

Predsednik Srbije je najavio je da će u subotu, 1. avgusta, nastaviti da obilazi mesta u istočnoj Srbiji i obići i neku lokalnu apoteku kako bi odmah proverio da li su snižene cene jedne grupe lekova. Vučić je gostujući na TV Niš predstavio koji lekovi će, kao što je najavljeno u okviru paketa novih mera za građane, od 1. avgusta imati sniženu cenu. Predsednik Srbije najavio je da će u Srbiju uskoro stići najnoviji inovativni lekovi za borbu protiv raka za koje će država izdvojiti 100 miliona evra.

"To su inovativni lekovi, koji mogu da vam produže život i po tri, četiri godine. A ako ga uhvatite na početku, ako na početku napadnete bolest, oni leče. To su najnoviji inovativni lekovi, i to nas košta 100 miliona evra. Samo da imate u vidu", kazao je Vučić za Niš TV i precizirao da su u pitanju lekovi AstraZeneke.