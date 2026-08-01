O činjenici da je Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine, ministar kaže da sa puno optimizma čekamo narednih šest meseci.

- Predvideli smo stopu rasta od tri odsto, kako stvari stoje, bićemo iznad toga. Čuli ste kritike da je naš model rasta iscrpljen, pa kao što vidite nije, i dalje ostvarujemo najbolje rezultate u Evropi. Mi imamo prostora za povećanje plata i penzija, i to u uslovima kada imate rat u Zalivu, porast cena energenata, smanjenje rasta u celom svetu. Mene posebno ohrabruje što, kada pogledate strukturu tog rasta, sve nam raste, i građevina, i industrija, i poljoprivreda. Dakle diversifikacija koja garantuje da ne zavisimo od jednog sektora - rekao je on.

Dodao je da je avgust mesec najvažniji, i da ćemo onda znati gde smo i šta smo.

- Važno je da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Nama je javni dug 44 odsto, prosek evrozone je veći od 80 odsto. I na računu imamo gotovo pet milijardi evra. Ova stopa rasta ohrabruje. Svi se trude da nađu izvore rasta, jedna Srbija je u tome uspela. I kao što je predsednik rekao, sa optimizmom čekamo sledeću godinu, očekujemo stopu rasta od 4 odsto. Što više rastete, veći prostor za investicije i rast standarda građana - kazao je ministar.