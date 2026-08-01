Mučno jutro osvanulo je u Banatskom Karlovcu, posle teške noći u kojoj je ubijen hirurg dr Aleksandar Ilić (42). Kako je saznao Telegraf.rs, teškom zločinu prethodila je žustra svađa između doktora i njegove supruge (49), kada se, kako se sumnja, umešao njen maloletni sin i presudio Iliću.

Kuća u Banatskom Karlovcu jutros je pusta. Komšinica je za Telegraf.rs ispričala da je poznavala bračni par.

"Ne znam kako ću da radim danas. Znala sam ih, ovde se svi znamo.... malo je mesto. Velika tuga. Ne znam šta se desilo, jutros nema ničega, pročitala sam na vašem sajtu. Inače, oni žive u Vršcu, a ovo je dedina kuća. Sad u njoj nema nikog", rekla je komšinica, koja je želela da ostane anonimna.

Kako je ispričala za naš portal, nikad nije čula buku iz kuće.

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