- Nema odmora dok traje obnova! Idemo u akciju! - naveo je predsednik u opisu.

Predsednik je objavio video iz apartmana u kome je smešten dok boravi u poseti Jugoistočnoj Srbiji.

- 6.45 Ovde smo u Kalni, ovo je moj fenomenalni apartman. Nisam baš imao vremena da primam stranke, kasno smo sinoć došli, oko pola 1 na spavanje. Ovo je dobra knjiga, dobra knjiga koja govori o svim protestima od 2010. godine, od Arapskog proleća do Istanbula, Hong Konga i mnogih drugih stvari, svašta ima da se nauči - poručio je predsednik Vučić pokazujući knjigu "If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution" ("Ako izgorimo: Decenija masovnih protesta i nestala revolucija") autora Vinsenta Bevinsa - rekao je predsednik.

- Fenomenalno sve napravljeno - dodao je Vučić.

- 7.10-7.15 Pogledajte kako je milina, tišina, kakva lepota ovde u Kalni na putu za Staru planinu i za koji minut krećemo u akciju. Obavio sve jutarnje stvari od brijanja do čitanja poslednjih priprema za sve današnje događaje, proverio još jednom apoteke koje rade u Beogradu, da li su otvorile, ali džabe što sam pitao da li su otvorili kad nisu ustali oni koje sam zvao, tako da ćemo kasnije da saznamo da li je sve urađeno kako treba. Radujem se današnjem danu i idemo u akciju - poručio je predsednik.

Podsetimo, nakon posete Knjaževcu i Svrljigu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić svoju posetu jugoistočnoj Srbiji nastavlja u Pirotu i opštini Babušnica.