Dejan Šoškić, jednan od ljudi koji se pominje kao mogući kandidat za guvernera Narodne banke Srbije ukoliko bi tzv. studentska lista došla na vlast je prilikom gostovanja na lažovskoj N1, obelodanio jeziv plan koji su blokaderi skovali za građane naše zemlje, ukoliko bi se dočepali fotelje.

- Mi moramo da se posvetimo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Jedan način je, što je vrlo verovatno nepopularno, da oslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji - rekao je blokader Šoškić, pa dodao:

- Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs, ali to bi značilo smanjivanje plata svih zaposlenih, pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - naveo je Šoškić.

Njegove izjave jasno pokazuju šta bi bilo kad bi blokaderi došli na vlast - oni bi opet rušili kurs i razvalili našu ekonomiju!