Ministarstvo prosvete saopštilo je da je pripremilo Nacrt izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja i jačanja vaspitne uloge škola.

Kako navode iz Ministarstva, tokom predstojeće javne rasprave biće razmotrene sve primedbe i predlozi zainteresovanih, dok su u izradi nacrta učestvovali i predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata.

Problematične đake čeka nova mera

Jedna od najznačajnijih predloženih izmena odnosi se na učenike kojima je izrečena vaspitno-disciplinska mera premeštaja u drugu školu.

Prema predlogu, ukoliko nijedna škola u roku od sedam dana ne pristane da primi učenika, Ministarstvo prosvete će, preko nadležne školske uprave, u naredna tri dana odrediti školu u kojoj će dete nastaviti obrazovanje.

Na taj način porodica više neće imati mogućnost da utiče na izbor škole u slučaju izricanja ove mere.

Menjaju se ovlašćenja Saveta roditelja

Nacrt predviđa i izmene koje se odnose na rad Saveta roditelja.

Prema predloženim rešenjima, Savet bi formalno imao status savetodavnog tela, a broj članova bio bi ograničen na najviše osam u osnovnim i 15 u srednjim školama, bez obzira na veličinu ustanove.

Takođe, Savet roditelja više ne bi imao dosadašnja ovlašćenja da razmatra pojedine školske programe, učestvuje u izboru udžbenika ili nadzire trošenje donacija i sopstvenih sredstava škole.

Stroža pravila za nastavnike

Predlog izmena donosi i nova pravila koja se odnose na licence nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i sekretara škola.

Predviđeno je da zaposleni koji, ni nakon pisanog upozorenja direktora, ne obavlja obrazovno-vaspitni rad može snositi posledice zbog teže povrede radne obaveze.

Istovremeno, predlogom je precizirano da će prosvetni radnici moći da koriste godišnji odmor i van školskog raspusta ukoliko ga zbog objektivnih razloga ranije nisu iskoristili.

Menjaju se i prava učenika

Predloženim izmenama pravo učenika na organizovanje u neformalne grupe i klubove više nije posebno definisano, dok će predstavnici Učeničkog parlamenta sednicama Školskog odbora prisustvovati samo kada se raspravlja o pitanjima iz njihove nadležnosti i na poziv predsednika odbora.

Iz Ministarstva ističu da su predložene izmene deo Strategije razvoja obrazovanja do 2030. godine i da imaju za cilj efikasniji rad škola, unapređenje kvaliteta nastave i jačanje vaspitne funkcije obrazovnih ustanova.

Izvor: Tanjug