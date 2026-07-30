- Može da izdrži i 150 tona. Ovo je veliki dan za Kablarce, i nema potrebe da pričamo neke druge priče. Ovo će da bude još bolje, i ja sam siguran da će ovo da bude svetionik za budućnost. Ovčar banja može da bude čudo, i jezero Međuvršje može da bude čudo sa 10 manastira, ovo je srpska Sveta gora. Za ljude koji ne znaju: pet je s jedne strane, a pet sa druge strane Zapadne Morave, milina jedna - rekao je Vučić tokom obilaska.

Dodao je da su političari još od početka 90-tih godina prošlog veka pričali da će nešto uraditi za Čačak, ali da niko ništa nije uradio do aktuelne vlastiti da ljudi sve više i traže, kao i da će Čačani uskoro imati auto-put, gde god da krenu.

- Zato što ljudi po prvi put vide da se to stvarno radi. Na kraju smo uradili put Beograd-Čačak, pa uradili do Kraljeva, pa uradili do Požege, i nastavljamo dalje ka Užicu i Beloj zemlji. I od Požege nastavljamo dole ka Dugoj Poljani, Sjenici, Crnogorskoj granici. Znači, povezujemo i sa Ariljem i Ivanjicom, Sjenicom i svim drugim - naveo je Vučić.

Dodao je da sada postoji i Moravski koridor koji te od Kraljeva ide ka Nišu i Pojatama, i tako dalje.

- I uskoro dolazi i obilaznica, kad završimo obilaznicu, gradimo i taj krak brze saobraćajnice do Mrčajevaca. Mrčajevci su i dalje čačanska opština, gde će da izađe brza saobraćajnica, te spaja sa Knićem, Gružanskim jezerom i Kragujevcem. Tako da, gde god Čačak da krene, imaće auto-put, bukvalno gde god da krene, tako da, centar sveta, je jer svi Čačani misle da je centar sveta - rekao je Vučić.

Razgovarajući sa građanima o lokalnim putevima, Vučić je dodao da, ako su lokani putevi problem, taj problem će se rešiti. On je istakao da se u ovom delu Srbije radio veliki broj projekata među kojima su Prirodnjački muzej, amfiteatar i rekonstrukcija osnovne škole.

- Ovo je promenjena Srbija. Ovo je Ekspo, ovo je ono o čemu smo govorili. Samo pogledajte železničku stanicu, pogledajte ovaj amfiteatar i Prirodnjački muzej koji smo dole uradili - rekao je Vučić.