Narodni poslanik i predsednik Demokratske stranke uputio je zahtev za objavljivanje odgovora koji prenosimo u celosti:

Poštovani,

Dana 16.05.2026. godine na internet portalu „ALO.RS“ objavili ste tekst pod naslovom: „Srđan Milivojević pretio policiji! Povampireni DOSmanlija sa megafonom opet glumio budalu".

S tim u vezi, na osnovu člana 94 i člana 96 stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima od Vas, kao glavnog urednika internet portala „ALO.RS“, zahtevamo da objavite sledeći ODGOVOR:

Demantujem navod da sam pretio policiji.

.