Narodni poslanik i predsednik Demokratske stranke uputio je zahtev za objavljivanje odgovora koji prenosimo u celosti:

Poštovani,

Dana 01.06.2026. godine na internet portalu „ALO.RS“ objavili ste tekst pod naslovom: „Politički cirkus se vratio u grad".

S tim u vezi, na osnovu člana 94 i člana 96 stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima od Vas, kao glavnog urednika internet portala „ALO.RS", zahtevamo da objavite sledeći:

ODGOVOR

Demantujem navod da sam slagao narod, kao i da sam zapretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Takođe, demantujem navod da sam obožavalac ukusa pasa.